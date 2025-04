Kuriose Verfolgung: Polizei jagt Phantom-Raser durch Berlin

Berlin - Die Polizei hat in Berlin wieder einmal einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Diesmal erhielten die Beamten tatkräftige Unterstützung bei ihrem Einsatz

Die Polizei hat bei der Verfolgungsjagd Anweisungen von der Mitarbeiterin einer Autovermietung bekommen. © Facebook/Polizei Berlin

Denn selbst gesehen hatten sie den Phantom-Raser zunächst nicht, wie die Behörde am Mittwoch bei Facebook mitteilte.

Vielmehr habe die Mitarbeiterin einer Autovermietung den Geschwindigkeits-Rowdy gemeldet. Demnach soll ein Leihwagen von einem Kunden irrtümlich entsperrt worden sein, was ein Mann prompt zu einer rasanten Spritztour genutzt habe.

Der soll sich nämlich ungefragt in das Fahrzeug gesetzt und dann unter anderem mit 65 km/h durch eine Tempo-30-Zone gebrettert sein. Der Mietwagen-Dieb sei generell zu schnell in der Hauptstadt unterwegs gewesen, soll 86 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 50 gefahren sein, sodass das Auto mehrfach ausgebrochen sei - all das habe das System bei der Autovermietung angezeigt.

Daraufhin nahmen Polizeikräfte die Verfolgung auf - ohne Sichtkontakt. Stattdessen wurden die Beamten von der Mitarbeiterin per Telefon in die richtige Richtung gelotst.