Security-Mann hat keine Zigarette, wird mit Messer angegriffen
Berlin - Aus nichtigem Anlass ist am Montagabend in einer Unterkunft für Geflüchtete in Berlin-Buch ein Security-Mitarbeiter mit einem Messer attackiert worden.
Wie die Polizei mitteilte, fragte ein 26-jähriger Bewohner gegen 21 Uhr im Hinterhof der Unterkunft am Lindenberger Weg den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nach einer Zigarette.
Als dieser verneinte, zog der 26-Jährige plötzlich ein Messer und stach zu. Nach dem Angriff flüchtete der Tatverdächtige in Richtung S-Bahnhof Buch.
Der verletzte Security-Mann kam in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht den Angaben nach nicht. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa