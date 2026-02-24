Security-Mann hat keine Zigarette, wird mit Messer angegriffen

Aus nichtigem Anlass ist am Montagabend in einer Unterkunft für Geflüchtete ein Security-Mitarbeiter mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden.

Von Christoph Carsten

Berlin - Aus nichtigem Anlass ist am Montagabend in einer Unterkunft für Geflüchtete in Berlin-Buch ein Security-Mitarbeiter mit einem Messer attackiert worden.

Nach einer Messerattacke in einem Flüchtlingsheim im Berliner Ortsteil Buch ermittelt die Polizei. (Symbolfoto)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fragte ein 26-jähriger Bewohner gegen 21 Uhr im Hinterhof der Unterkunft am Lindenberger Weg den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nach einer Zigarette.

Als dieser verneinte, zog der 26-Jährige plötzlich ein Messer und stach zu. Nach dem Angriff flüchtete der Tatverdächtige in Richtung S-Bahnhof Buch.

Der verletzte Security-Mann kam in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht den Angaben nach nicht. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

