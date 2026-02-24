Brutalo-Teenies treten Mann Treppe herunter: Jüngster ist erst zwölf Jahre alt

Berlin - Das ging schnell. Nach dem feigen Angriff auf einem 26-Jährigen im U-Bahnhof Hermannstraße haben sich die Täter bei der Polizei gestellt. Dabei handelt es sich um eine Jugendgruppe im Alter von zwölf bis 15 Jahren, wie RTL zuerst berichtete.

Der Vorfall ereignete sich auf einer Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

Besonders dreist: Die Treppen-Treter-Teenies sollen die Tat mit ihrem Handy gefilmt haben.

Am Sonntagabend (gegen 20.10 Uhr) soll der 26-Jährige vor dem Bahnhof die vierköpfige Jugendgruppe angesprochen haben.

Die Gruppe entfernte sich zunächst, während der Mann in den Bahnhof ging, kehrte dann aber um und folgte ihrem Opfer zu einer Treppe.

Drei der Teenager zückten ihr Handy, vermutlich um die Tat zu filmen, der vierte sprang ihm daraufhin mit dem Fuß in den Rücken. Der Lette stürzte die Treppe hinunter und kam mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus.