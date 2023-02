Mädchen (†5) in Berliner Park getötet: Staatsanwaltschaft äußert furchtbaren Verdacht

Berlin - Es ist ein Fall, der fassungslos macht: In Berlin-Pankow wurde ein fünfjähriges Mädchen Opfer einer Gräueltat . Verdächtiger ist ein 19-Jähriger. Nun gibt es neue, schockierende Einzelheiten.

Nach dem Tod des Mädchens herrscht in Berlin Trauer und Entsetzen. © Paul Zinken/dpa

Am Mittwoch kam raus: Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den Babysitter der Kleinen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Ein Mann, dem die Familie offenbar vertraute, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. So auch am Dienstag, als er auf die vier Kinder der Familie aufpassen sollte.

Dann sei der Deutsch-Türke mit der Fünfjährigen vom Spielplatz im Bürgerpark Pankow weggegangen, angeblich, weil sie auf Toilette musste.

Andere Menschen hätten auf seinen Wunsch hin auf die drei Geschwister aufpassen sollen, wird weiter berichtet. Es war das letzte Mal, dass sie mit ihrer Schwester zusammen spielen und lachen sollten.

Der mutmaßliche Killer kehrte ohne das kleine Mädchen zurück zum Spielplatz. Gegen 17.40 Uhr dann die schreckliche Entdeckung: Rettungskräfte fanden das verletzte Mädchen in einem Gebüsch des Parks.

Sie kämpften um ihr Leben, wollten die Fünfjährige wiederbeleben – vergeblich. In einem Krankenhaus hörte ihr kleines Herz auf zu schlagen.