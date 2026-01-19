Männer rauchen im U-Bahnhof Hermannplatz: Dann wird es brutal

Berlin - Im U-Bahnhof Hermannplatz in Berlin-Neukölln sind am Sonntagabend Mitarbeiter der BVG von einer Gruppe attackiert worden.

BVG-Mitarbeiter wurden am Sonntag von einer Männergruppe am Hermannplatz attackiert. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach ersten Erkenntnissen sprachen vier Sicherheitsleute gegen 21.20 Uhr auf dem Bahnsteig der U8 eine Gruppe von sieben Männern an, weil diese dort verbotenerweise rauchten.

Die Männer reagierten laut Polizei provokant, warfen ihre Zigaretten vor die Füße des Teams und beleidigten sie.

Als einer der Männer eine Faustbewegung in Richtung eines BVG-Mitarbeiters machte, wollte dieser ihn festhalten - die Situation eskalierte: Die Tatverdächtigen gingen auf das Sicherheitspersonal los und prügelten auf die Mitarbeiter ein.

Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Karl-Marx-Straße. Zwei der BVG-Angestellten mussten mit Platzwunden, Hämatomen und Abschürfungen ins Krankenhaus, wo sie stationär behandelt werden.