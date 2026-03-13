Mann am helllichten Tag in Neukölln angeschossen: Karl-Marx-Straße gesperrt

Berlin - Schüsse in Berlin-Neukölln - und das am hellichten Tag! Auf der belebten Karl-Marx-Straße ist am Freitagmittag ein Mann angeschossen worden.

Die Polizei ist nach der Schussabgabe an der Karl-Marx-Allee in Neukölln im Einsatz. © Polizei Berlin

Wie die Polizei auf der Plattform "X" mitteilte, ging der Notruf gegen 13.40 Uhr ein. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf dem Gehweg auf einen Mann mit einer Schussverletzung am Bein.

Zeugen berichteten, kurz zuvor einen lauten Knall gehört zu haben. Auf dem Boden wurde eine Patronenhülse gefunden.

Der Schütze floh nach der Tat. Bislang gibt es keinen Tatverdächtigen, auch die genauen Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat sind noch unklar.



Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. Angaben zu seiner Identität oder seinem genauen Alter lagen zunächst nicht vor.



Zwischen Werbellinstraße und Thomasstraße wurde die Karl-Marx-Straße vollständig gesperrt. Kriminaltechniker suchten vor Ort nach Spuren.