Mann auf offener Straße in Berlin angeschossen: Polizei nimmt Trio in Hessen fest

Berlin/Darmstadt - Nach den Schüssen auf einen 38-jährigen Mann in Berlin-Schöneberg hat die Polizei drei Verdächtige in Hessen festgenommen.

Die Schüsse fielen in der Schöneberger Ebersstraße. © Bildproduktion J. Stähle

Die per Haftbefehl gesuchten Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren seien am frühen Donnerstagmorgen nach Durchsuchungen in ihren Wohnungen in Darmstadt in Gewahrsam genommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag gemeinsam mit.

Den Angaben zufolge werden sie verdächtigt, am 22. März kurz vor Mitternacht von Hessen nach Berlin gefahren zu sein, den 38-Jährigen aus seiner Wohnung in der Ebersstraße gelockt und anschließend auf ihn geschossen zu haben.

Anwohner hatten zuvor Knallgeräusche gemeldet. Einsatzkräfte fanden den Mann mit einer Schussverletzung im Gesäßbereich auf der Straße und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Lebensgefahr bestand nach Angaben der Behörden nicht.