Mann in Schöneberg durch Schüsse verletzt! Täter auf der Flucht
Berlin - In Berlin-Schöneberg hören Zeugen in der Nacht zu Montag Schüsse und beobachten anschließend, wie ein Auto vom Tatort flüchtet! Ein Mann wird verletzt.
Gegen Mitternacht wurde die Polizei in die Eberstraße gerufen.
Ein 38-jähriger Mann soll dort durch Schüsse im Unterkörper verletzt worden sein, wie die Beamten auf X mitteilten.
Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit medizinisch versorgt wird.
Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr. Eine Suche nach den Tätern blieb bislang erfolglos. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa