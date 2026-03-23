Mann in Schöneberg durch Schüsse verletzt! Täter auf der Flucht

Berlin - In Berlin-Schöneberg hören Zeugen in der Nacht zu Montag Schüsse und beobachten anschließend, wie ein Auto vom Tatort flüchtet! Ein Mann wird verletzt.

Die Polizei rückte in der Nacht zu Montag nach Berlin-Schöneberg aus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Gegen Mitternacht wurde die Polizei in die Eberstraße gerufen.

Ein 38-jähriger Mann soll dort durch Schüsse im Unterkörper verletzt worden sein, wie die Beamten auf X mitteilten.

Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit medizinisch versorgt wird.