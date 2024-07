Mann erstochen: Frau nach Bluttat in Berlin-Spandau festgenommen

Berlin - Schreckliche Tat: In Berlin-Spandau ist am Montag ein Mann getötet worden.

Mitarbeiter der Gerichtsmedizin transportieren die Leiche ab. © Morris Pudwell

Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, soll eine Frau als dringend tatverdächtig festgenommen worden sein.

Demnach wurden die Einsatzkräfte am Montagnachmittag in den Ortsteil Falkenhagener Feld in die Zeppelinstraße alarmiert, wo besagte Frau den Beamten die Tür öffnete.

In der Wohnung entdeckten die Polizisten einen leblosen Mann am Boden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Frau wies ebenfalls Verletzungen auf und wird zurzeit in einem Krankenhaus versorgt.

Nach ersten Erkenntnissen vom Tatort soll es zwischen der Frau und dem Mann zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf sie zugestochen habe.

Kriminaltechniker sicherten bis in die Nacht hinein Spuren am Ort des Geschehens. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Auch zur Beziehung von Opfer und mutmaßlicher Täterin machte die Polizei keine näheren Angaben.