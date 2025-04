11.04.2025 10:38 Mann fährt mit Leiche im Auto durch die Gegend: Suff-Fahrer wird festgenommen

Verstörende Bilder in Berlin-Moabit in der Nacht zum Freitag: Nach dem Fund einer Leiche in einem Auto ermittelt die Mordkommission.

Von Denis Zielke

Berlin - Verstörende Bilder in Berlin-Moabit in der Nacht zum Freitag: Nach dem Fund einer Leiche in einem Auto ermittelt die Mordkommission wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Der offenbar betrunkene Autofahrer wurde festgenommen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 49-Jähriger mit seiner toten Frau auf dem Beifahrersatz durch die Gegend. Demnach bemerkten Beamte gegen 23 Uhr ein sehr langsam fahrendes Auto in der Ottostraße. Als sie den 49-Jährigen am Steuer anhielten und einen Blick in den Wagen warfen, stellten sie den leblosen Körper der Frau fest. Berlin Crime Mann in Tram niedergestochen: Polizei fahndet nach Täter Sofort begannen die Polizisten mit der Reanimation der 57-Jährigen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo den Angaben zufolge wenig später ihr Tod festgestellt wurde. Der offenbar betrunkene Autofahrer wurde festgenommen. Er steht im Verdacht, die 57-Jährige getötet zu haben. Für die Dauer der Tatortarbeit war die Ottostraße zwischen Alt-Moabit und Zwinglistraße gesperrt.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa