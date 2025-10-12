Mann hupt Falschparker an, dann wird der Baseballschläger ausgepackt

Berlin - Hup-Ärger in Mitte: Ein 40-jähriger Autofahrer ist zusammengeschlagen worden, nachdem er ein anderes Fahrzeug angehupt hat.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte das Trio fliehen. (Symbolbild) © TAG24

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Samstagabend auf der Alexanderstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Otto-Braun-Straße/Karl-Marx-Allee habe er ein anderes Fahrzeug angehupt, das in zweiter Reihe stand.

Anschließend wollte er den Falschparker nach Angaben der Beamten zur Rede stellen.

Dann eskalierte die Situation: Wie die Polizei berichtete, stiegen drei Männer aus dem anderen Wagen aus. Einer soll dem 40-Jährigen ein Messer vors Gesicht gehalten haben, ein anderer habe ihn mit einem Baseballschläger am Kopf verletzt.

Alle drei Männer hätten dann auf den am Boden liegenden 40-Jährigen eingeschlagen, ehe sie mit ihrem Auto in unbekannte Richtung flüchteten, hieß es von der Polizei.