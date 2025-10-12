 522

Mann hupt Falschparker an, dann wird der Baseballschläger ausgepackt

Ein 40-jähriger Autofahrer ist in Berlin-Mitte zusammengeschlagen worden, nachdem er ein anderes Fahrzeug angehupt hat.

Von Fabian Nitschmann

Berlin - Hup-Ärger in Mitte: Ein 40-jähriger Autofahrer ist zusammengeschlagen worden, nachdem er ein anderes Fahrzeug angehupt hat.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte das Trio fliehen. (Symbolbild)
Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte das Trio fliehen. (Symbolbild)  © TAG24

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Samstagabend auf der Alexanderstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Otto-Braun-Straße/Karl-Marx-Allee habe er ein anderes Fahrzeug angehupt, das in zweiter Reihe stand.

Anschließend wollte er den Falschparker nach Angaben der Beamten zur Rede stellen.

Dann eskalierte die Situation: Wie die Polizei berichtete, stiegen drei Männer aus dem anderen Wagen aus. Einer soll dem 40-Jährigen ein Messer vors Gesicht gehalten haben, ein anderer habe ihn mit einem Baseballschläger am Kopf verletzt.

Alle drei Männer hätten dann auf den am Boden liegenden 40-Jährigen eingeschlagen, ehe sie mit ihrem Auto in unbekannte Richtung flüchteten, hieß es von der Polizei.

Der verletzte 40-Jährige wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

