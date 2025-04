01.04.2025 10:00 527 Mann in Berlin tot in SM-Studio gefunden: Starb er bei Sexspielen?

In Berlin-Schöneberg ist am späten Montag ein 47-Jähriger tot in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Starb er an den Folgen bestimmter Sex-Praktiken?

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Schöneberg ist am späten Montagabend ein 47-Jähriger tot in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Starb er an den Folgen bestimmter Sex-Praktiken? Die Wohnung, in der der 47-Jährige starb, befindet sich in Schönebergs Regenbogenkiez. © Morris Pudwell In der Wohnung an der Fuggerstraße, in der der Mann zu Tode kam, befindet sich ein SM-Apartment; dieses befindet sich an der Fuggerstraße im Regenbogenkiez, wo die Berliner schwule Leder- und Fetischszene ihr Zuhause hat. Die Polizei wurde gegen 20.30 Uhr zu dem Sadomaso-Studio gerufen. Die Ermittler gehen aktuell nicht von Fremdverschulden aus, wie eine Sprecherin bestätigte. Ob besondere SM-Spiele zum Tod des 47-Jährigen geführt haben, ist aktuell unklar. Die Polizei bestätigte jedoch, dass es zuvor zu sexuellen Handlungen gekommen sei. Berlin Crime Raser auf der Berliner Stadtautobahn: Endstation bei Polizeikontrolle Das SM-Appartment ist laut der eigenen Website 60 Quadratmeter groß und verfügt über eine "Gefängniszelle" und ein Schlafzimmer mit Stahlbett für "Bondagevergnügen pur". Zudem gibt es demnach einen rund 20 Quadratmeter großen "Play Room", unter anderem mit Liebesschaukel, Andreaskreuz und elektrisch betriebenem gynäkologischen Stuhl. Gäste können die Wohnung mieten, Kostenpunkt: 180 Euro pro Nacht. Noch am Montagabend ermittelte die Gerichtsmedizin vor Ort und sicherte Proben. Die genaue Todesursache soll jetzt eine Obduktion klären. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Morris Pudwell