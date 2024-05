Mann in Neukölln bei Streit niedergeschossen: Mutmaßlicher Schütze stellt sich

Berlin - Zwei Tage nach fast tödlichen Schüssen auf einen 20 Jahre alten Mann in Berlin-Neukölln hat sich ein mutmaßlicher Täter gestellt.

Die Polizei bittet weiter darum, Fotos oder Videos des Vorfalls einzusenden. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun gemeinsam mitteilten, handelt es sich um einen 18-Jährigen.

Der junge Mann habe sich am heutigen Dienstagnachmittag im Beisein seines Anwaltes gemeldet, hieß es.

Den Angaben nach soll der 18-Jährige am morgigen Mittwoch einem Richter vorgeführt werden. Ein Haftbefehl liege gegen ihn bereits vor.

Die Polizei bittet weiter darum, Fotos oder Videos des Vorfalls über ein am Montag eingerichtetes Hinweisportal zu übersenden.

Am Sonntagmittag war es gegen 13 Uhr in Gropiusstadt zu einem Streit zwischen mehreren Personen vor der Kneipe "Bierinsel" in der Lipschitzallee gekommen.

Eine der Männer feuerte im weiteren Verlauf Schüsse ab und traf den 20-Jährigen, der daraufhin zu Boden ging.