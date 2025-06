Mann in Zehlendorf erstochen - Tatverdächtiger festgenommen

Berlin - In Berlin-Zehlendorf ist am Samstagvormittag ein Mann (†77) erstochen worden. Ein Tatververdächtiger wurde festgenommen.

Der Tatort in der Sven-Hedin-Straße ist weiträumig abgesperrt worden. © Uwe Fehlbuß/dpa

Die Mordkommission ermittle wegen Verdachts eines Tötungsdelikts, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr wurde laut Polizei gegen 10.30 Uhr in eine Wohnsiedlung in der Sven-Hedin-Straße alarmiert. Eine Anwohnerin hatte hier "einen Senior mit multiplen Verletzungen im Oberkörperbereich aufgefunden", wie Polizeisprecher Florian Nath mitteilte.

Vor Ort hätten die Helfer nur noch den Tod des 77-Jährigen feststellen können, der im Hausflur aufgefunden wurde.

Am Samstagabend wurde ein 43-jähriger Tatverdächtiger in der Nähe seiner Wohnung in Zehlendorf von den Einsatzkräften festgenommen. Er wird am Sonntag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt.