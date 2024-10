14.10.2024 17:25 Mann legt bei SEK-Einsatz Feuer in Wohnung und stirbt

Ein randalierender Mann hat am Montagnachmittag in Berlin-Lichtenberg bei einem SEK-Einsatz Feuer in seiner Wohnung gelegt und ist gestorben.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Ein randalierender Mann hat am Montagnachmittag in Berlin-Lichtenberg bei einem SEK-Einsatz Feuer in seiner Wohnung gelegt und ist gestorben. Das Spezialeinsatzkommando musste die Tür zu der brennenden Wohnung aufbrechen. © Dominik Totaro Wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, soll sich der Randalierer in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und konnte nur noch leblos geborgen werden. Nach TAG24-Informationen hatten Anwohner der Rupprechtstraße gegen 14.10 Uhr einen Mann mit einem großen, messerähnlichen Gegenstand gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich der Unruhestifter in seiner Wohnung verschanzt, weshalb das Spezialeinsatzkommando (SEK) alarmiert werden musste. Berlin Crime Streit in Lichtenberg eskaliert - 14-Jähriger erleidet schwere Stichverletzungen am Rücken Als die Spezialtruppe eintraf, soll der Mann schließlich Feuer in seiner Wohnung gelegt haben. Das SEK musste die Tür aufbrechen, um den Mieter ins Freie zu bringen. Die Einsatzkräfte tragen eine leblose Person in Freie, die aus der brennenden Wohnung geborgen worden ist. © Dominik Totaro Die umgehend eingeleitete Wiederbelebung verlief jedoch erfolglos. Die Feuerwehr war einem Großaufgebot im Ortsteil Rummelsburg im Einsatz und hat den Brand gelöscht. Auch ein Rettungshubschrauber soll bereitgestanden haben. Erstmeldung von 17.10 Uhr, aktualisiert um 17.25 Uhr.

