Mann mit Knarre überfällt Handyladen in Friedrichshain

Berlin - Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend mit einer Schusswaffe ein Handy- und Technikgeschäft in Berlin-Friedrichshain überfallen.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Friedrichshain sucht die Berliner Polizei nach dem Täter. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann gegen 19.40 Uhr den Laden in der Frankfurter Allee und zog eine Pistole aus seiner Jackentasche

Der Räuber soll die Waffe auf einen 24-jährigen Verkäufer hinter dem Tresen gerichtet und ihn aufgefordert haben, Geld herauszugeben - was der Mitarbeiter in der Folge auch tat.​

Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Bahnhof Frankfurter Allee. Der Verkäufer blieb körperlich unverletzt, stand aber sichtbar unter dem Eindruck des Überfalls.