Jugendlicher bei Flucht am Fernsehturm niedergestochen

Berlin - Feiger Angriff: In Berlin-Mitte sind am Mittwochabend zwei Jugendliche von einer Gruppe attackiert worden.

Der Angriff ist nahe dem Berliner Fernsehturm erfolgt. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Die beiden 16-Jährigen sollen noch versucht haben, vor den schätzungsweise sieben Angreifern zu flüchten, als sie ihnen gegen 20.30 Uhr in der Panoramastraße, im Bereich der Unterführung des Fernsehturms, begegneten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dabei sei einer der zwei gestolpert und hingefallen, woraufhin ihm einer der Verfolger vermutlich mit einem Messer in den Rücken gestochen haben soll, als er am Boden lag.

Der 16-Jährige schleppte sich unter Mithilfe seines Freundes bis zur Wache am Alexanderplatz. Dort wurde er von den Beamten erstversorgt.

Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn schließlich ins Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr soll nach Polizeiangaben nicht bestehen.