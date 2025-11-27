Freigänger türmt, Öffentlichkeitsfahndung fehlt: Beging er während Ausgang eine Gewalttat?

Berlin - Ein Sträfling kehrte nach einem unbegleiteten Ausgang nicht in den Knast zurück. Nun jagt die Berliner Polizei den Freigänger - und hält sich mit Informationen bedeckt. Ermittlungen laufen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Einem Medienbericht zufolge saß der Sträfling in der JVA Tegel. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Der Verurteilte soll am Wochenende eine Gewalttat begangen haben. Noch sind viele Fragen offen.

"Die Kolleginnen und Kollegen des Fachkommissariats der Polizeidirektion 4 (Süd) ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt. Die Ermittlungen dauern an", teilte die Polizei auf Nachfrage von TAG24 am Donnerstag mit. Details nannte die Behörde vorerst nicht.

Zu einem Bericht der "Bild"-Zeitung, dass es sich bei dem Gesuchten um einen verurteilten Vergewaltiger handelt, der seine Ex-Frau mit einem Messer angriff, äußerte sich die Polizei auf Nachfrage nicht. Zum genauen Geschehen und den Hintergründen wurde demnach nichts bekannt.

Nach Informationen der "Bild" verbüßte der Flüchtige wegen früherer Gewalttaten eine Haftstrafe in der JVA Tegel.