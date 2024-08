Mann mit Waffe in Wohnung verschanzt? SEK-Einsatz in Wannsee!

Schwer bewaffnete Polizisten rücken zum Mehrfamilienhaus aus. © Michael Kappeler/dpa

Rund zwanzig Polizisten sind vor Ort, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der mutmaßlich bewaffnete Mann soll sich mit der Waffe in einer Wohnung in der Dreilindenstraße in Wannsee zurückgezogen haben. Weitere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht.

Ein dpa-Reporter hörte mehrere Knalle aus dem Mehrfamilienhaus, die nach Schüssen klangen.

Die Polizei wollte das auf Anfrage weder bestätigen noch kommentieren. Der Einsatz laufe noch, sagte ein Sprecher am Nachmittag.

Mehrere Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort.



Das Wohnhaus steht im Ortsteil Nikolassee in der Nähe des Wannsees. In der Nachbarschaft befinden sich vor allem Villen und Einfamilienhäuser.