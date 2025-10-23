Schüsse bei Verfolgungsjagd im Wedding: Autodiebe rammen Streifenwagen

Berlin - Wilde Szenen im Wedding in der Nacht zum Donnerstag: Dort hat sich ein Duo in der Nacht zum Donnerstag mit einem gestohlenen Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Auch Schüsse fielen.

Die Polizei nahm die beiden Männer anschließend fest. © Polizei Berlin

Gegen 1.30 Uhr bemerkten Beamten das gestohlene Auto am Louise-Schröder-Platz, teilte die Polizei auf X mit. Daraufhin eskalierte die Situation.

Als sie den Wagen stoppten, habe der Fahrer vor- und zurückgesetzt. Dabei habe er zwei Polizeiwagen gerammt und sei auf die Beamten zugefahren.

Daraufhin habe ein Polizist Schüsse auf das Auto abgegeben.

Davon ließen sich die beiden Männer aber nicht aufhalten und flüchteten weiter - bis die Verfolgungsjagd an der Iranischen Straße ein jähes Ende nahm.

Dort krachte das gestohlene Auto mit einem weiteren Streifenwagen zusammen.