Neuer Angriff auf schwules Anti-Gewalt-Projekt: Wer hat es auf Maneo abgesehen?

Berlin - Erneut ist das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo in Berlin-Schöneberg Ziel eines mutmaßlich homophoben Angriffs geworden. Seit Anfang September häufen sich die Attacken auf die Einrichtung.

Am Montagmorgen entdeckten Maneo-Mitarbeiter die Spuren des erneuten Angriffs. © Screenshot/Instagram/maneo_berlin

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Eingangstür des MoM-Checkpoints an der Bülowstraße schwer beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Mitarbeiter am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr den zerstörten Glaseinsatz der Eingangstür. Im Inneren fanden die Einsatzkräfte einen Stein – offenbar das Wurfgeschoss.



Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittelt inzwischen. Dieser kümmert sich um Fälle, bei denen ein politisches Motiv der Täter vermutet wird.

In einem auf Instagram veröffentlichten Statement von Maneo und dessen Trägerverein Mann-O-Meter e.V. zeigte sich das Team tief betroffen.



Dort hieß es: "Zum Glück geschah der Angriff in der Nacht, sodass keine Menschen verletzt wurden. [...] Wir sind betroffen und wütend über diese wiederholten Attacken auf Orte, die schwulen und bisexuellen Männern Sicherheit, Beratung und Begegnung bieten."

Das Projekt verurteilte die Tat scharf und betonte, dass der Angriff nicht nur Sachschaden verursache, sondern auch ein Symbol treffe.