Schüsse auf Aldi-Parkplatz: Mordkommission ermittelt

Berlin - Nach Schüssen auf einem Aldi-Parkplatz in Berlin-Mariendorf am späten Mittwochabend ermittelt die Mordkommission.

Zu den Schüssen kam es an der Straße Alt-Mariendorf. © Michael Ukas/dpa

Mindestens eine Person sei verletzt worden, teilte die Polizei auf X mit.

Der oder die unbekannten Täter seien geflüchtet. Rettungskräfte brachten die angeschossene Person in ein Krankenhaus.