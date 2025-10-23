789
Schüsse auf Aldi-Parkplatz: Mordkommission ermittelt
Berlin - Nach Schüssen auf einem Aldi-Parkplatz in Berlin-Mariendorf am späten Mittwochabend ermittelt die Mordkommission.
Mindestens eine Person sei verletzt worden, teilte die Polizei auf X mit.
Der oder die unbekannten Täter seien geflüchtet. Rettungskräfte brachten die angeschossene Person in ein Krankenhaus.
Zum Alter und Geschlecht machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt.
