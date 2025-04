Obdachloser mitten auf Gehweg getötet: Zwei Handwerker unter Verdacht - Todesursache geklärt!

Berlin - Nach dem Tod eines Mannes in Berlin-Reinickendorf hat eine Obduktion erste Details offenbart. Die Polizei konzentriert sich bei ihren Ermittlungen weiterhin auf zwei Handwerker.

In der Walliser Straße Ecke Huttwiler Weg, wurde der Mann um kurz nach 8 Uhr auf dem Gehweg gefunden. © Hannes P. Albert/dpa

Das 38 Jahre alte Opfer ist an Herzversagen nach Gewalteinwirkung gestorben. Das hat die Obduktion der Leiche ergeben, wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte.

Gegen die Männer im Alter von 24 und 50 Jahren wird nun wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, so der Sprecher. Gegen sie erließ das Amtsgericht Tiergarten jeweils Haftbefehl.

In Untersuchungshaft kamen die deutschen Männer allerdings nicht. Sie wurden gegen Auflagen davon verschont, wie es hieß. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Drei weitere Verdächtige, die am Mittwoch in der Nähe des Tatorts in der Walliser Straße festgenommen wurden, sind laut Staatsanwaltschaft wieder frei.