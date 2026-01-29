Mann pinkelt an Hausfassade: Dann wird ihm ins Gesicht geschossen

Berlin - Brutaler Angriff in Berlin-Reinickendorf : Dort ist am Mittwochnachmittag ein 25-Jähriger nach dem Wildpinkeln verprügelt und sogar beschossen worden.

Die Polizei sucht weiter nach dem flüchtigen Täter. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei mitteilte, urinierte der junge Mann gegen 15.10 Uhr in der Sommerstraße an eine Hausfassade.

Plötzlich tauchte ein bislang unbekannter Mann auf und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Doch damit nicht genug: Danach soll der Angreifer den 25-Jährigen mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen haben.

Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten Polizei und Feuerwehr.