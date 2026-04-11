Mann steigt aus Bus aus, würgt Rentner bewusstlos und greift Polizei an
Von Björn Graas
Berlin - Brutaler Überfall in Altglienicke. Beim Aussteigen aus einem Bus ist ein 76-Jähriger von einem Räuber heftig angegriffen worden
Der Täter habe den Mann bedrängt, zu Boden gedrückt und Gegenstände von ihm gefordert, teilte die Polizei mit. "Außerdem soll er dem Senior die Luft abgedrückt haben, sodass er zumindest zeitweise das Bewusstsein verlor", hieß es.
Der 76-Jährige habe bei dem Angriff am Freitag gegen 22 Uhr an der Schönefelder Chaussee mehrere Fluchtversuche unternommen - vergeblich.
Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Eine Zivilstreife zog den Täter dann von dem Rentner weg. Dabei soll der 34-Jährige ebenfalls das Bewusstsein verloren haben.
Als er wieder zu sich kam, habe er "erheblichen Widerstand" geleistet, hieß es weiter. Ein Zeuge half bei der Festnahme.
Der 76-jährige lehnte Hilfe durch Rettungskräfte ab. Der mutmaßliche Angreifer wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Ein Polizist musste wegen Verletzungen an der Hand ambulant versorgt werden und seinen Dienst abbrechen.
Titelfoto: Helena Dolderer/dpa