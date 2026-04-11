Mann steigt aus Bus aus, würgt Rentner bewusstlos und greift Polizei an

Berlin - Brutaler Überfall in Altglienicke. Beim Aussteigen aus einem Bus ist ein 76-Jähriger von einem Räuber heftig angegriffen worden

Nach dem Aussteigen griff der 36-Jährige den Senior an. (Symbolbild) © Helena Dolderer/dpa

Der Täter habe den Mann bedrängt, zu Boden gedrückt und Gegenstände von ihm gefordert, teilte die Polizei mit. "Außerdem soll er dem Senior die Luft abgedrückt haben, sodass er zumindest zeitweise das Bewusstsein verlor", hieß es.

Der 76-Jährige habe bei dem Angriff am Freitag gegen 22 Uhr an der Schönefelder Chaussee mehrere Fluchtversuche unternommen - vergeblich.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Eine Zivilstreife zog den Täter dann von dem Rentner weg. Dabei soll der 34-Jährige ebenfalls das Bewusstsein verloren haben.

Als er wieder zu sich kam, habe er "erheblichen Widerstand" geleistet, hieß es weiter. Ein Zeuge half bei der Festnahme.