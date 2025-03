Mann tötet Frau und verscharrt sie: Leiche erst Tage später gefunden

Die Polizei hatte den Leichnam der Frau erst neun Tage später entdeckt. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/

Demnach habe der Beschuldigte der 37-Jährigen am 13. Oktober 2024 mit einem Metallrohr mehrfach gegen Kopf und Körper geschlagen, wodurch sie schließlich starb.

Anschließend soll der Mann die Tote auf dem Gelände des Güterbahnhofs in Köpenick in einem Sandhaufen verscharrt haben, wo das Paar in einer Baracke gehaust habe, bevor er einen Tag später nach Rumänien flüchtete.

Die Polizei entdeckte den Leichnam erst neun Tage später auf dem Gelände. Der 33-Jährige konnte bereits tags darauf am 23. Oktober nach einem Hinweis seines Vaters in Rumänien gefasst werden - zu diesem Zeitpunkt hatte die Staatsanwaltschaft bereits einen Haftbefehl erwirkt.

Nach seiner Auslieferung befindet sich der Angeklagte seit dem 9. November in Untersuchungshaft und muss sich nun vor dem Landgericht Berlin für seine Tat verantworten. Ein Motiv ist der Staatsanwaltschaft bislang nicht bekannt.