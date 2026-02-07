Maskierte Gang sticht in der Sonnenallee auf 19-Jährigen ein
Berlin - Brutale Attacke in Berlin-Neukölln: In der Sonnenallee ist in der Nacht zu Samstag ein 19-Jähriger von einer fünfköpfigen Gruppe niedergestochen worden.
Wie die Polizei berichtete, sprachen die fünf maskierten Jugendlichen den 19-Jährigen, der mit einem Freund an der Bushaltestelle Michael-Bohnen-Ring saß, gegen 1.40 Uhr an.
Schnell kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 19-Jährige mehrere Stichverletzungen erlitt.
Die Täter flohen im Anschluss in Richtung des S-Bahnhofs Köllnische Heide.
Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr mehr. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Paul Zinken/dpa