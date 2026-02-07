Maskierte Gang sticht in der Sonnenallee auf 19-Jährigen ein

Berlin - Brutale Attacke in Berlin-Neukölln : In der Sonnenallee ist in der Nacht zu Samstag ein 19-Jähriger von einer fünfköpfigen Gruppe niedergestochen worden.

An einer Bushaltestelle in der Sonnenallee in Neukölln ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Wie die Polizei berichtete, sprachen die fünf maskierten Jugendlichen den 19-Jährigen, der mit einem Freund an der Bushaltestelle Michael-Bohnen-Ring saß, gegen 1.40 Uhr an.

Schnell kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 19-Jährige mehrere Stichverletzungen erlitt.

Die Täter flohen im Anschluss in Richtung des S-Bahnhofs Köllnische Heide.