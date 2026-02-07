GTA in der Hauptstadt: 31-Jähriger dreht völlig frei und begeht etliche Straftaten
Berlin - Ein Hauch von GTA in der Hauptstadt: Ein 31-Jähriger hat in Berlin am Freitag für mächtig Chaos gesorgt - Wohnungseinbruch, Schwimmbad-Randale, Autodiebstähle und wilde Verfolgungsjagd inklusive.
Wie die Polizei mitteilte, stahl der Mann gegen 12.30 Uhr zunächst an einer Marzahner Tankstelle an der Ahrensfelder Chaussee ein Auto und drohte dabei mit einem Messer.
Kurz darauf drang er über den Balkon in eine Wohnung an der Lea-Grundig-Straße ein, bedrohte die 45-jährige Bewohnerin und raubte sie aus.
Auf der Straße versuchte er, in ein weiteres Fahrzeug einzusteigen, in dem zwei Frauen (39, 21) und ein 12-jähriges Mädchen saßen, scheiterte jedoch.
Gegen 13 Uhr stürmte der Tatverdächtige eine Schwimmhalle an der Marzahner Promenade: Dort entledigte er sich zunächst seiner Jacke und Mütze und zertrümmerte dann mit einem schweren Gegenstand das Galeriegeländer. Im Anschluss sprang der Mann in den Schwimmbereich und hämmerte auf Fensterscheiben ein.
Wieder draußen stahl der 31-Jährige das Auto von Winterdienst-Mitarbeitern. Diese waren kurz ausgestiegen, weil sie aus der Schwimmhalle flüchtende Menschen beobachtet hatten und helfen wollten.
Wilde Flucht endet in Friedrichshain
Auf seiner Flucht vor Polizei-Streifen verursachte der Tatverdächtige im weiteren Verlauf mehrere Unfälle, fuhr zeitweise in den Gegenverkehr und über Grünflächen.
An der Frankfurter Allee/Warschauer Straße stoppte er, versuchte, in ein weiteres Auto zu wechseln, floh dann aber zu Fuß weiter.
Schließlich konnten die Beamten ihn trotz massivem Widerstand überwältigen – erst mit Fesseln und in einem Gefangenentransporter gelang es, den Mann in Gewahrsam zu bringen. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden Polizisten mutmaßliche Drogen. Ein Beamter wurde leicht verletzt.
Noch am Samstag sollte der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden.
Titelfoto: Thomas Peise