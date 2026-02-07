Polizisten finden gestohlene Dienstwaffe bei Durchsuchung

Berlin - Mit diesem Fund haben die Beamten sicher nicht gerechnet: Bei der Durchsuchung eines mutmaßlichen Dealers hat die Polizei am Donnerstagnachmittag in Berlin-Spandau eine Waffe sichergestellt.

In der Wohnung des Dealers ist eine alte Dienstwaffe der Berliner Polizei sichergestellt worden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Das ist per se natürlich erst einmal nicht ungewöhnlich, allerdings hat sich die geladene Pistole bei näherer Überprüfung als eine alte Dienstwaffe der Polizei Berlin herausgestellt, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Die Feuerwaffe wurde demnach vor 15 Jahren bei einem Einbruch gestohlen und war seitdem unauffindbar. Wie der 26-Jährige in den Besitz der Pistole gekommen ist, war zunächst unklar.

Der Mann war einer Zivilstreife in der Parkstraße Ecke Neuendorfer Straße in seinem Wagen aufgefallen, den er offenbar als sogenanntes Koks-Taxi verwendete.

Bei einer freiwilligen Durchsuchung des Autos entdeckten die Einsatzkräfte unter anderem verschreibungspflichtige Medikamente, einen Schlagstock, mehrere Handys und eine vierstellige Summe Bargeld.

Das machte die Polizisten neugierig, sodass ein richterlicher Beschluss für eine Wohnungsdurchsuchung beantragt wurde.