Mehr als 40 Autos betroffen: Aktivisten lassen Luft aus Reifen im Kollwitzkiez

Berlin - Klima-Aktivisten der Gruppe "The Tyre Extinguishers" haben im Kollwitzkiez in Prenzlauer Berg in der Nacht zu Dienstag bei 40 Autos die Luft aus den Reifen gelassen.

Erneut haben die "Tyre Extinguishers" in Berlin zugeschlagen. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstag zu. An den betroffenen Autos hinterließen sie Bekennerschreiben mit "umweltpolitischem Bezug".

Dabei soll es sich um Flyer der Anti-Auto-Plattform "The Tyre Extinguishers" handeln.

Betroffen waren demnach Fahrzeuge - vor allem SUVs - an der Choriner Straße, Christinenstraße, Gleimstraße, Kollwitzstraße, Oderberger Straße, Schwedter Straße, Sonnenburger Straße, Templiner Straße und Zionskirchstraße.



In Berlin schlug die Gruppe schon mehrfach zu. Im Dezember 2024 beschädigten Aktivisten mehr als 90 Autos in Niederschöneweide.