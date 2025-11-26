Erneut Schüsse in Berlin: Wohnhaus in Reinickendorf im Visier
Berlin - In Berlin-Reinickendorf haben unbekannte Täter erneut auf ein Wohnhaus geschossen.
Diesmal war ein Einfamilienhaus im Ortsteil Frohnau der Tatort, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.
Demnach hatte der Eigentümer die Einschüsse an seinem Haus im Fürstendamm am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr bemerkt und gemeldet.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Behörde zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.
Mitte November wurde schon einmal ein Haus in Reinickendorf unter Feuer genommen, damals in Tegel. Eigentümer soll der ehemalige Hertha-Profi Muhammed Kiprit (26) sein.
Zudem wurden in der jüngeren Vergangenheit mehrfach Fahrschulen im Stadtgebiet beschossen.
Die Polizei Berlin warnt beim Kurznachrichtendienst X vor möglichen Schutzgelderpressern
Jüngst nahmen unbekannte Schützen den Shop von Sneaker-Millionär Stepan Timoshin (24) ins Visier. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist noch unklar. Die Polizei warnte jedoch vor möglichen Schutzgelderpressern.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa