Erneut Schüsse in Berlin: Wohnhaus in Reinickendorf im Visier

In Berlin-Reinickendorf haben unbekannte Täter erneut auf ein Wohnhaus geschossen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - In Berlin-Reinickendorf haben unbekannte Täter erneut auf ein Wohnhaus geschossen.

Die Polizei ermittelt im Fall einer Schussabgabe auf ein Einfamilienhaus in Frohnau. (Symbolfoto)
Diesmal war ein Einfamilienhaus im Ortsteil Frohnau der Tatort, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach hatte der Eigentümer die Einschüsse an seinem Haus im Fürstendamm am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr bemerkt und gemeldet.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Behörde zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.

Berlin: Dritter Angriff in wenigen Wochen: Schon wieder Schüsse auf Fahrschule
Mitte November wurde schon einmal ein Haus in Reinickendorf unter Feuer genommen, damals in Tegel. Eigentümer soll der ehemalige Hertha-Profi Muhammed Kiprit (26) sein.

Zudem wurden in der jüngeren Vergangenheit mehrfach Fahrschulen im Stadtgebiet beschossen.

Die Polizei Berlin warnt beim Kurznachrichtendienst X vor möglichen Schutzgelderpressern

Jüngst nahmen unbekannte Schützen den Shop von Sneaker-Millionär Stepan Timoshin (24) ins Visier. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist noch unklar. Die Polizei warnte jedoch vor möglichen Schutzgelderpressern.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

