Erneut Schüsse in Berlin: Wohnhaus in Reinickendorf im Visier

Berlin - In Berlin-Reinickendorf haben unbekannte Täter erneut auf ein Wohnhaus geschossen.

Die Polizei ermittelt im Fall einer Schussabgabe auf ein Einfamilienhaus in Frohnau. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Diesmal war ein Einfamilienhaus im Ortsteil Frohnau der Tatort, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach hatte der Eigentümer die Einschüsse an seinem Haus im Fürstendamm am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr bemerkt und gemeldet.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Behörde zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.

Mitte November wurde schon einmal ein Haus in Reinickendorf unter Feuer genommen, damals in Tegel. Eigentümer soll der ehemalige Hertha-Profi Muhammed Kiprit (26) sein.

Zudem wurden in der jüngeren Vergangenheit mehrfach Fahrschulen im Stadtgebiet beschossen.