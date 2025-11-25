Er wollte Hertha-Präsident werden: Schüsse auf Geschäft von Sneaker-Millionär

Berlin - Erst die Fahrschulen, jetzt Schuhe: In Berlin-Schönebergs sind Medienberichten zufolge in der Nacht zu Montag erneut Schüsse gefallen. Das Ziel: das Geschäft von Sneaker-Millionär Stepan Timoshin (24).

Unternehmer Stepan Timoshin (24) wollte Hertha-Präsident werden. © Soeren Stache/dpa

Stecken Schutzgelderpresser dahinter? Zuletzt mehrten sich in Berlin Attacken auf Geschäfte. Gleich dreimal innerhalb weniger Wochen gerieten Fahrschulen ins Visier. Jetzt das Schuhgeschäft Vaditim in der Kleiststraße?

Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die Polizei den entsprechenden Vorfall, nannte aber zunächst keine weiteren Details.

Wie die B.Z. berichtet, bemerkten Mitarbeiter erst am Montagmittag das Einschussloch, alarmierten dann die Polizei. Demnach soll auch in den Spalten eines Lüftungsschachts ein zugeklebter Brief ohne Aufschrift gesteckt haben. Ob darin Schutzgeld gefordert wird, teilten die Beamten nicht mit.

Vaditim, der Sneaker-Webshop, wurde 2018 vom damals 17-jährigen Stepan Timoshin gegründet. Im Netz feiert er sich als Selfmade-Millionär. Zuletzt tauchten allerdings immer wieder Ungereimtheiten seiner Erfolgsstory auf. Unter anderem wird ihm Untreue vorgeworfen.