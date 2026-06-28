Mehrfach auf Jugendlichen in Steglitz geschossen: Zustand kritisch

Berlin - Ein 17-Jähriger ist in Berlin-Steglitz am Samstagabend mehrfach angeschossen und dabei schwer verletzt worden.

Die Schüsse fielen in der Holsteinischen Straße. © Thomas Peise

Laut Polizei feuerte ein bislang unbekannter Täter gegen 18.50 Uhr auf einem Gehweg in der Holsteinischen Straße Schüsse auf den Jugendlichen ab. Der mutmaßliche Schütze flüchtete anschließend vom Tatort.

Der 17-Jährige erlitt mehrere Schussverletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er notoperiert werden.

Sein Zustand ist nach Angaben der Ermittler weiterhin kritisch.