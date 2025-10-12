Messerattacke vor Bar in Neukölln: Junger Mann verletzt, Tätergruppe flüchtet

Berlin - Vor einer Bar in Berlin-Neukölln ist es am späten Samstagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 22-Jähriger wurde durch mehrere Messerstiche verletzt.

Die Berliner Polizei war nach einer Messerattacke in der Nacht zu Sonntag in Neukölln im Einsatz. © Polizei Berlin

Wie die Berliner Polizei auf der Plattform X mitteilte, geriet der junge Mann kurz vor 22 Uhr auf dem Gehweg vor der Bar mit einer Gruppe von Personen in Streit.

Plötzlich soll einer der Männer aus der Gruppe auf den 22-Jährigen eingestochen haben.

Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter wurde auf die Situation aufmerksam, griff ein und verletzte sich dabei an der Hand.

Als der Polizist weitere Kollegen zur Verstärkung anforderte, flüchteten der Täter und seine Begleiter in unbekannte Richtung.

Der Beamte leistete dem Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 22-Jährige kam in ein Krankenhaus, schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr.