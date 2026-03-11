Messergewalt in Berlin sinkt, doch Täter greifen nun häufiger zur Pistole

Berlin - Die Berliner Polizei und der Senat haben mit ihrer Strategie gegen Angriffe mit Messern nach eigener Einschätzung Erfolge erzielt. Mit Pistolen wurde allerdings öfter gedroht und geschossen.

Polizeibeamte der Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE) der Polizei Berlin sorgen an der Verbotszone Kottbusser Tor in Kreuzberg für Sicherheit. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Rückgang von Messerangriffen in den drei neuen Waffen- und Messerverbotszonen habe im vergangenen Jahr zwischen 25 und 45 Prozent betragen, teilte Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) bei der Vorstellung der Kriminalstatistik der Polizei für 2025 mit.

Die drei Verbotszonen sind seit Februar 2025 Görlitzer Park und Kottbusser Tor in Kreuzberg und Leopoldplatz in Wedding. Zudem wurde im Juli das Mitführen von Waffen und Messern in Bussen und Bahnen verboten.

Insgesamt gab es 3599 von der Polizei erfasste Fälle im Bereich "Messerangriff" (+ 5,5 Prozent). Zum Anstieg trug auch eine neue verpflichtende differenziertere Erfassung bei.

Spranger betonte, vier verurteilten Messerstraftätern sei inzwischen wegen fehlender charakterlicher Eignung der Führerschein entzogen worden. Neun weitere hätten eine medizinisch-psychologische Untersuchung absolvieren müssen. Im Dezember sei fünf Menschen in einem Pilotverfahren das Tragen eines Messers verboten worden. In 26 Fällen werde ein Verbot geprüft.