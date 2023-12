Jugendliche werfen Metallgitter und E-Roller 18 Stockwerke in die Tiefe

Berlin - Einen brandgefährlichen Streich haben sich am Dienstagnachmittag Jugendliche in Berlin-Marzahn geleistet. Die Heranwachsenden warfen Gegenstände aus einem Hochhaus.

Berlin-Marzahn ist bekannt für seine hohen Plattenbauten. © Paul Zinken/dpa

Die Polizei wurde gegen 17.40 Uhr von Zeugen zu dem Hochhaus an der Blenheimstraße gerufen. Zuvor war den Passanten eine Gruppe Jugendlicher vor dem Gebäude aufgefallen, die lautstark mit weiteren jungen Leuten kommunizierten, die sich in einem Laubengang in der 18. Etage befanden.

Unter Anfeuerungsrufen der unten Stehenden schlug die Gruppe oben zunächst ein etwa 40 mal 60 Zentimeter großes Metallgitter gegen die Hausfassade. Dann warfen die Jugendlichen dieses nach unten - 18 Stockwerke tief!

Das Gitter schlug wenige Meter neben dem Hauseingang auf dem Asphalt auf. Doch damit nicht genug: In der Folge warf die obere Gruppe auch noch einen Elektroroller hinterher. Dieser durchschlug das Vordach des Haupteingangs.

Nur durch Glück wurde niemand von den Gegenständen verletzt oder gar getötet. Als die Polizei am Tatort eintraf, hatten die beiden Gruppe bereits die Flucht ergriffen.

Die Beamten stellten das Metallgitter und den Roller zur weiteren Spurenauswertung sicher.