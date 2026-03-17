Mini-Beute, Maxi-Gewalt: Axt-Attacke wegen 20 Euro am Kottbusser Tor

Berlin - Wilde Szenen am Kottbusser Tor: Nach einem räuberischen Diebstahl am frühen Montagnachmittag sind in Berlin-Kreuzberg zwei Männer festgenommen worden.

Die Polizei hat am Kottbusser Tor regelmäßig alle Hände voll zu tun. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach Angaben der Polizei riss gegen 14.20 Uhr ein 28-Jähriger einer 41-jährigen Frau auf dem Bahnsteig der U-Bahn-Station 20 Euro aus der Hand.

Gemeinsam mit seinem 24-jährigen Begleiter soll er anschließend auf die Frau und ihren 38-jährigen Freund eingeschlagen haben.

Dann eskalierte die Situation weiter: Der 38-Jährige zog ein Messer und stach in Richtung in des 24-Jährigen, ohne ihn zu treffen.

Daraufhin sollen die beiden Männer eine Axt gezückt und mehrfach in Richtung des Paares geschlagen haben.

Die Polizei rückte an und nahm die beiden Tatverdächtigen wenig später in der Nähe des Bahnhofs fest. Weder das Geld noch die Axt wurden zunächst bei ihnen gefunden.

Erst kurze Zeit später entdeckten Einsatzkräfte die mutmaßliche Tatwaffe in einem Mülleimer und stellten sie sicher. Der 38-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen, wollte sich aber nicht behandeln lassen.