Mit Amoklauf gedroht? Festgenommener Rechtsextremist in Psychiatrie

Berlin - Die Berliner Polizei hat einen Rechtsextremisten festgenommen, der anschließend in die Psychiatrie gekommen ist.

Die Ermittlungen dauern nach der Festnahme an. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Die Festnahme sei Ende September in Berlin erfolgt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Gegen den Mann werde wegen des Verdachts auf Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Bedrohung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" über den Fall berichtet.

Er sei vorläufig in der Psychiatrie untergebracht, so der Sprecher. Eine Begutachtung des Mannes stehe weiter aus.

"Auf das Ergebnis muss noch gewartet werden." Zu den Hintergründen äußerte sich der Sprecher nicht.