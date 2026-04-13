Mit Fahnenstangen und Flaschen: Vermummte Eisbären-Fans stürmen Bus von Kölnern

Berlin - Eishockeyfans der Eisbären Berlin haben einen Bus mit Anhängern der Kölner Haie überfallen und angegriffen.

Zu dem Überfall kam es am vergangenen Sonntag in Berlin-Friedrichshain. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

Der deutsche Meister Eisbären distanzierte sich deutlich von der Attacke. "Wir entschuldigen uns zutiefst bei den Kölner Haien und ihren Fans, sowie bei allen Insass*innen des überfallenen Fanbusses", sagte Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede auch im Namen der übrigen Fangruppierungen. "Wir lehnen Gewalt in jeglicher Form ab und verurteilen den Angriff aufs Schärfste."

Der Reisebus mit den Fans der Rheinländer fuhr nach dem Halbfinal-Spiel bei den Eisbären am Sonntagnachmittag nahe der Uber Arena in Berlin-Friedrichshain, als gegen 17.30 Uhr 20 bis 30 vermummte Angreifer auf die Mühlenstraße stürmten und mit Fahnenstangen, Fäusten und Glasflaschen auf den Bus einschlugen, wie die Polizei mitteilte.

Einige Täter aus der Menge der Berliner Fans öffneten demnach die unteren Gepäckfächer des Kölner Busses und stahlen Fanartikel wie Trommeln und Fahnen. Andere Angreifer drangen in den Bus ein und verletzten einen Fahrgast durch einen Flaschenwurf.

Zivilpolizisten griffen ein, die vermummten Angreifer verschwanden in einer weiteren Berliner Fangruppe und wechselten die Kleidung. Die Polizei überprüfte insgesamt 92 Fans.

Schließlich wurden die aus dem Bus gestohlenen Gegenstände an die Polizei übergeben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs.