Eisbären-Chaoten attackieren Fanbus der Kölner Haie mit Stangen und Flaschen

Berlin - Man kennt solche Szenen in der Regel aus dem Fußball , aber am Sonntag haben einige Chaoten in Berlin auch den Eishockey-Sport in ein schlechtes Licht gerückt.

Fans der Kölner Haie sind am Sonntag bei der Rückfahrt nach dem Spiel in der Uber Arena von Eisbären-Chaoten in einem Reisebus angegriffen worden. © Andreas Gora/dpa

Nach der DEL-Partie im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft haben Anhänger der Eisbären Berlin einen Reisebus mit Fans der Kölner Haie in der Hauptstadt gestoppt und attackiert.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stürmten gegen 17 Uhr – kurz nach der Abfahrt an der Uber Arena – 20 bis 30 Vermummte auf Höhe der Oberbaumbrücke auf die Mühlenstraße und begannen mit Fahnenstangen, Glasflaschen und Fäusten auf den Bus einzuschlagen.

In der Folge gelang es ihnen demnach auch, die unteren Stauräume des Gefährts zu öffnen, aus dem sie Fan-Artikel wie Fahnen und Trommeln stahlen. Schließlich drangen einige Angreifer auch in das Innere des Fahrzeugs ein und verletzten einen Fahrgast durch einen Flaschenwurf.

Erst als sich Zivilbeamte, die hinter dem Bus fuhren, als Polizisten zu erkennen gaben, brachen die Chaoten ihre Attacke ab und versuchten, sich im angrenzenden Fan-Treff, genannt "Fanbogen", zwischen Eisbären-Anhängern zu verstecken.