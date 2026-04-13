Eisbären-Chaoten attackieren Fanbus der Kölner Haie mit Stangen und Flaschen
Berlin - Man kennt solche Szenen in der Regel aus dem Fußball, aber am Sonntag haben einige Chaoten in Berlin auch den Eishockey-Sport in ein schlechtes Licht gerückt.
Nach der DEL-Partie im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft haben Anhänger der Eisbären Berlin einen Reisebus mit Fans der Kölner Haie in der Hauptstadt gestoppt und attackiert.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, stürmten gegen 17 Uhr – kurz nach der Abfahrt an der Uber Arena – 20 bis 30 Vermummte auf Höhe der Oberbaumbrücke auf die Mühlenstraße und begannen mit Fahnenstangen, Glasflaschen und Fäusten auf den Bus einzuschlagen.
In der Folge gelang es ihnen demnach auch, die unteren Stauräume des Gefährts zu öffnen, aus dem sie Fan-Artikel wie Fahnen und Trommeln stahlen. Schließlich drangen einige Angreifer auch in das Innere des Fahrzeugs ein und verletzten einen Fahrgast durch einen Flaschenwurf.
Erst als sich Zivilbeamte, die hinter dem Bus fuhren, als Polizisten zu erkennen gaben, brachen die Chaoten ihre Attacke ab und versuchten, sich im angrenzenden Fan-Treff, genannt "Fanbogen", zwischen Eisbären-Anhängern zu verstecken.
Eisbären Berlin gehen in DEL-Halbfinal-Serie gegen Kölner Haie wieder in Führung
Nach Angaben der Polizeisprecherin sollen sie dort auch ihre Kleidung gewechselt haben. Nachdem Verstärkung eingetroffen war, überprüften die Einsatzkräfte schließlich 92 Personen.
Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen übergaben einige EHC-Fans dann die aus dem Bus geklauten Utensilien an die Beamten. Die überprüften Schlachtenbummler wurden anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs eingeleitet.
Bereits zuvor herrschte ab 14 Uhr eine hitzige Atmosphäre in der Uber Arena. Immer wieder kam es zu Prügeleien zwischen den Kontrahenten auf der Eisfläche – keine Seltenheit in der Sportart.
In dem hart umkämpften Duell gewannen die Hausherren am Ende mit 4:2 und gingen in der Halbfinal-Serie mit 2:1 in Führung. Ein Team benötigt vier Siege zum Einzug ins Finale. Am Mittwoch (19.30 Uhr) geht's in die nächste Runde – dann muss der EHC erneut in Köln antreten.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa