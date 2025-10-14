Mit Schreckschusswaffe im Gleis: S-Bahn muss Vollbremsung hinlegen

Berlin - Am Montagabend hat es in Berlin-Friedrichshain zwischen Ostkreuz und Warschauer Straße einen gefährlichen Zwischenfall auf der Strecke der S7 gegeben.

Eine S-Bahn der Linie S7 musste am Montag eine Notbremsung einlegen. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Gegen 18.30 Uhr entdeckte der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn laut Polizei einen Mann im Gleis und leitete sofort die Notbremsung ein.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn sperrten die Strecke und brachten den Mann aus dem Gefahrenbereich. Anschließend übergaben sie ihn der alarmierten Bundespolizei.

Bei der Durchsuchung des 38-Jährigen entdeckten die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe mit leerem Magazin. Die Beamten stellten die Waffe sicher.

Gegen den polizeibekannten Mann wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.