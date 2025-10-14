Mit Schreckschusswaffe im Gleis: S-Bahn muss Vollbremsung hinlegen
Berlin - Am Montagabend hat es in Berlin-Friedrichshain zwischen Ostkreuz und Warschauer Straße einen gefährlichen Zwischenfall auf der Strecke der S7 gegeben.
Gegen 18.30 Uhr entdeckte der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn laut Polizei einen Mann im Gleis und leitete sofort die Notbremsung ein.
Mitarbeiter der Deutschen Bahn sperrten die Strecke und brachten den Mann aus dem Gefahrenbereich. Anschließend übergaben sie ihn der alarmierten Bundespolizei.
Bei der Durchsuchung des 38-Jährigen entdeckten die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe mit leerem Magazin. Die Beamten stellten die Waffe sicher.
Gegen den polizeibekannten Mann wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.
Warum sich der Mann auf den Gleisen aufhielt, ist bislang nicht bekannt. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der 38-Jährige die Wache wieder verlassen.
