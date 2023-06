Motorrad-Diebe liefern sich spektakuläre Verfolgungsjagd mit Polizei

Berlin - Spektakulärer Fluchtversuch in Berlin : Am Dienstagmorgen ist es zu einer wilden Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einer Bande von mutmaßlichen Motorrad-Dieben gekommen.

Die Beamten konnten letztendlich alle vier Diebe festnehmen. © Twitter/Polizei Berlin

Zuvor beobachteten die Fahnder im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gegen 5 Uhr den Diebstahl mehrerer Motorräder, wie die Behörde am Nachmittag mitteilte.

Demnach hätten drei Männer und eine Frau im Ortsteil Schmargendorf in einer Tiefgarage in der Helene-Jakobs-Straße mehrere Maschinen in Kleintransporter verladen.

Die Einsatzkräfte nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten die 25-Jährige in einem VW-Passat und einen 28-Jährigen in einem der Kleintransporter auf der A100 stellen, festnehmen und zwei gestohlene Motorräder sicherstellen.

Ein 19-Jähriger und ein 23 Jahre alter Mann wollten sich jedoch den Beamten nicht so leicht ergeben, nachdem sie in der Forckenbeckstraße auf Höhe der Mecklenburgischen Straße angehalten worden waren.

Der Fahrer setzte zurück und krachte in einen Streifenwagen, bevor er in Richtung Mecklenburgische Straße davonraste. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs blieb bei dem Crash unverletzt.