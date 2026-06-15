Nachbarn hören Schussgeräusche vom Balkon: Mann und Frau festgenommen

Berlin - Aufregung in Berlin : Schüsse von einem Balkon haben am Sonntagabend die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Niederschöneweide in Unruhe versetzt.

Die Berliner Polizei war am Sonntag in Niederschöneweide im Einsatz. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben der Polizei hörte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Köllnischen Straße gegen 20 Uhr Schussgeräusche. Daraufhin rief die Frau die Einsatzkräfte.

Die Zeugin erklärte zudem, dass von demselben Balkon bereits in der Vergangenheit mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden sei.

Noch während des Polizeieinsatzes hörten die Beamten einen weiteren Schuss und suchten daraufhin die zu dem Balkon gehörende Wohnung auf.

Dort trafen sie auf eine 36-jährige Bewohnerin und ihren 45-jährigen Mitbewohner. Die beiden händigten den Beamten die Schreckschusswaffe, ein Magazin sowie mehrere Patronen aus. Außerdem zeigte die Frau ihre Waffenbesitzkarte vor.