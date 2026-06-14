Polizisten in Hinterhalt gelockt oder doch Polizeigewalt? Politiker verletzt

Berlin - Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Berlin-Friedrichshain zwischen Passanten und Polizisten prüft die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt.

Der frühere Bremer Linke-Staatsrat und Brandenburger Vize-Regierungssprecher Martin Bialluch (57) soll bei dem Vorfall verletzt worden sein. © Sarah Knorr/dpa

"Aktuell liegen noch nicht alle für eine abschließende Bewertung des Geschehens benötigten Beweismittel vor", teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Am Sonntag hieß es: "Die Ermittlungen dauern an."

Der Vorfall soll am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses beleuchtet werden. Die Linksfraktion hat ihn als besonderes Vorkommnis angemeldet, wie Sprecher Thomas Barthel mitteilte.

Konkret geht es um einen Vorfall, der sich in der Nacht zum 7. Juni in der Kreutzigerstraße ereignet haben soll. Ein 57-Jähriger erhebt den Vorwurf, von einem Polizisten geschlagen und getreten worden zu sein. Er habe "ein Knie im Nacken" gehabt, sagte er der "taz", die zuvor berichtete.

Seinen Schilderungen zufolge hätten er und seine Begleiter von der Polizei wissen wollen, warum sie den Weg zur Frankfurter Allee versperrten. Kurz danach sei die Situation eskaliert.

Der frühere Bremer Linke-Staatsrat und Brandenburger Vize-Regierungssprecher Martin Bialluch (57) erlitt nach eigenen Angaben Wunden an Stirn und Augenbraue sowie eine Rippenprellung. "Irgendwann (...) schubste mich der eine Polizeibeamte da weg, keine Ahnung, warum", sagte Bialluch in der rbb-"Abendschau" vom Freitag.

"Irgendwann sprang der auf mich los, schlug auf mich ein und es kamen immer mehr Beamte dazu. Ich war da in so einer Art Traube, bis ich dann irgendwann auf den Boden geklatscht wurde und dann weiter geschlagen und getreten."