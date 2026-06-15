Patient wird ins Krankenhaus gebracht, dann schlägt er plötzlich zu

Berlin - Sie wollten nur helfen, dann wurden sie angegriffen: In Berlin ist am Sonntag ein Rettungssanitäter von einem Patienten verletzt worden.

Die Attacke hat sich in der Rettungsstelle eines Krankenhauses in Mitte zugetragen. (Symbolfoto) © Marco Porzig/TNN/dpa

Die Einsatzkraft wurde durch einen heftigen Faustschlag erheblich im Gesicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der oder die Sanitäterin musste demnach sogar zur Behandlung in eine Fachklinik nach Wedding transportiert werden und beendete im Anschluss den Dienst.

In den Mittagsstunden wurde ein Rettungswagen nach Tiergarten in die Willy-Brandt-Straße zu einer verletzten Person gerufen. Nach einer ersten Versorgung vor Ort wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Mitte gebracht.

Als die Sanitäter ihren Patienten in der Rettungsstelle übergeben wollten, ging dieser ohne Vorwarnung auf eines der beiden Besatzungsmitglieder des Rettungswagens los.