19.04.2024 16:42 Nest von brütendem Schwanen-Paar am Schäfersee zerstört: Keine Bagatelle!

In Berlin-Reinickendorf ist das Nest eines brütenden Schwanen-Paares am Schäfersee zerstört worden, wie das Bezirksamt am Freitag mitteilte.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Reinickendorf ist das Nest eines brütenden Schwanen-Paares am Schäfersee mutwillig zerstört worden, wie das Bezirksamt am Freitag mitteilte. Nicht nur Anwohner sind entsetzt. Am Schäfersee in Berlin-Reinickendorf ist das Schwanen-Paar seit langem Zuhause. (Archivbild) © DPA Besorgte Bürger informierten die Behörde über das kaputte Schwanennest, das sich im Bereich der Aussichtsplattform befand. Der Vorfall hat das brütende Schwanen-Paar erheblich gestört und ist kein Kavaliersdelikt, betont das Amt. Julia Schrod-Thiel (CDU), Bezirksstadträtin der Abteilung Ordnung, Umwelt und Verkehr bedauert zutiefst, dass "dieses rücksichtslose Verhalten durch Menschen die Natur und die Tierwelt am Schäfersee gefährdet hat." Berlin Crime Frau fährt Rolltreppe hoch: Plötzlich brennen ihre Haare Das Schwanen-Paar zieht seit Jahren an diesem Ort seine Jungtiere auf. "Wer mutwillig Tiere während der Brut- und Aufzuchtzeit stört, muss auch mit den vollen rechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn er ertappt wird", so die Bezirksstadträtin weiter. Berlin: Bauzäune sollen Schwäne nun schützen Die Schwäne am Schäfersee müssen geschützt werden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Das Schwanen-Paar habe nach Informationen des Straßen- und Grünflächenamtes (SGA) am anderen Ufer bereits einen Versuch zum erneuten Nestbau unternommen. Aus diesem Grund sicherte das SGA den betroffenen Bereich mit Bauzäunen ab, um weiteren Schaden am Wohl der Schwäne zu verhindern. Besucher des Schäferseeparks werden gebeten, sich den Tieren gegenüber mit dem notwendigen Respekt zu verhalten und Abstand zu ihnen zu halten. Berlin Crime Mann will Streit schlichten und wird daraufhin mit einem Messer attackiert Gleichzeitig ruf die CDU-Politikerin die Bevölkerung vor Ort auf, wachsam zu sein und verdächtige Aktivitäten, die die Tiere stören könnten, direkt beim Ordnungsamt Reinickendorf zu melden. "Gemeinsam sollte es uns gelingen, unsere Natur und ihre Bewohner vor Ort zu schützen und zu erhalten", so die Bezirksstadträtin.



Falls Ihr weitere Informationen benötigt oder verdächtige Beobachtungen melden wollt, erreicht Ihr das Ordnungsamt Reinickendorf per Telefon unter 030/ 90295-2906 oder 030/ 90295 2907.



Titelfoto: DPA