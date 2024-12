22.12.2024 17:24 Pärchen in Neukölln angegriffen: 38-Jähriger nach Treppensturz in Lebensgefahr!

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Neukölln ist ein Pärchen (38 und 29) am Samstagabend von Unbekannten angegriffen worden. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts. Das mutmaßliche Tötungsdelikt ereignete sich auf der Treppe eines Mehrfamilienhauses an der Sonnenallee. © Morris Pudwell Wie die Behörde mitteilte, griffen zwei bislang unbekannte Männer das Pärchen gegen 17.30 Uhr auf der Treppe eines Mehrfamilienhauses an der Sonnenallee an. Einer der Angreifer stieß den 38-Jährigen dabei die Treppe hinunter, wodurch Letzterer schwerste Kopfverletzungen erlitt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dennoch sei mit seinem Ableben zu rechnen, hieß es. Die 29-Jährige blieb unverletzt. Die Täter konnten nach dem brutalen Angriff unerkannt entkommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Hierzu haben die Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Morris Pudwell