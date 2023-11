Per Post aus den USA: Zollfahnder kassieren Sturmgewehr samt Munition ein

Berlin - Heikler Dachbodenfund: Bereits am vergangenen Donnerstag haben Zollfahnder bei Durchsuchungen im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf unter anderem ein Sturmgewehr beschlagnahmt.

Das halbautomatische Gewehr ist von den Ermittlern samt 60 Schuss Munition beschlagnahmt worden. © Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

Die halbautomatische Waffe vom Typ AR-15 wurde am Morgen des 9. Novembers auf dem Dachboden eines Hauses in einer Waffentasche entdeckt, samt rund 60 Schuss Munition vom Kaliber 5,56 Millimeter, wie das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte

Auffällig geworden war der 40-jährige "Besitzer" durch zwei Postsendungen aus den USA, in denen insgesamt 138 Stück Munition des genannten Kalibers enthalten waren.

Diese soll sich der Waffennarr selbst aus den Vereinigten Staaten nach Hause geschickt haben, zusätzlich waren die Pakete mit Metallplatten und -ketten befüllt.

Neben dem Gewehr und der Munition wurden demnach auch noch weitere Waffen, wie zwei Paintball-Druckluftwaffen ohne erforderliches Beschusszeichen, drei Handgranatenattrappen, sieben Schlagringe und ein Taser sichergestellt.

Zudem entdeckten die Ermittler mehrere Beutel vermutlich mit "Magic Mushrooms" und beschlagnahmten mutmaßliches Falschgeld, wie es weiter hieß.