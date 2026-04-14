Polizei steht direkt daneben: Drogendealer verkauft trotzdem

Berlin - Augen auf beim Drogenkauf! Obwohl ein Polizeiauto direkt in Sichtfeld war, ließen sich ein Drogenverkäufer und sein Kunde in Kreuzberg nicht davon abhalten ihr Geschäft abzuwickeln.

Die Kontrollen haben sich für die Polizei mal wieder gelohnt. © Polizei Berlin

Wie die Polizei auf Facebook berichtet, fiel ihnen der Wagen am Samstagabend auf. Der Fahrer stieg aus, traf sich vor einer Bar mit einer anderen Person, um dann doch ein paar Schritte zu gehen. Dabei erfolgte die Übergabe. Schließlich gingen beide wieder getrennte Wege.

Ungünstig nur: Die Polizei konnte alles ganz genau beobachten. Noch ungünstiger: Einer der beiden ging direkt auf den Polizei-Sprinter zu.

Leugnen lohnte sich nicht und so gab die Person sofort zu, gerade erst das bei der Kontrolle gefundene Cannabis gekauft zu haben. Daraufhin schauten sich die Beamten auch den Autofahrer genauer an - und wurden wenig überraschend fündig.

Im Auto entdeckten sie nicht nur Cannabis, sondern "ein buntes Sammelsurium verschiedener Drogen", teilte die Polizei mit.

In Prenzlauer Berg wiederum zeigte sich mal wieder, dass man beim Autofahren das Handy besser links liegen lassen sollte. Weil die Polizei genau beobachten konnte, wie Renault-Fahrer während der Fahrt telefonierte, folgte zu seinem Ungunsten die Verkehrskontrolle.