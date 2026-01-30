Polizei zieht Silvester-Bilanz: Viele Jugendliche unter den Verdächtigen

Berlin - Unter den 725 festgestellten Verdächtigen von Straftaten in der Silvesternacht in Berlin waren 115 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren.

Die Berliner Polizei hat Zahlen zu den Straftaten an Silvester veröffentlicht. © Sebastian Gollnow/dpa

Außerdem registrierte die Polizei 127 sogenannte Heranwachsende zwischen 18 und 20 Jahren und 484 Erwachsene. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine AfD-Anfrage hervor.

Der allergrößte Teil der Verdächtigen war männlich (665). Die Polizei zählte in der Nacht 1549 Straftaten.

449 Verdächtige hatten die deutsche Staatsangehörigkeit, 287 hatten eine andere Staatsangehörigkeit, zum Teil zusätzlich zur deutschen. Weitere Staatsangehörigkeiten waren türkisch (57), syrisch (37), afghanisch (14), libanesisch (13).